Regio woensdag, 21 december 2016

Plan voor behoud kerkelijke archieven

Leeuwarden - Kerkelijke archieven verkeren vaak in slechte staat, zijn deels onvindbaar of worden ergens in een hoek bewaard. Dat moet de komende jaren veranderen. De provincie Fryslân stelt met de Friese kerken en archiefinstellingen een actieplan op om kerkelijke archieven te behouden voor de toekomst.

,,Het is vijf voor twaalf", zei gedeputeerde Sietske Poepjes gistermiddag op het provinciehuis. ,,Vaak is het niet duidelijk waar wat ligt en vaak bevindt zich niet alles in een even goede staat. Het is nu het moment om er wat aan te doen."

Archivaris Ruerd de Vries uit Dokkumer Nieuwe Zijlen bracht de afgelopen drie jaar de locatie in kaart van de archieven van zo veel mogelijk Friese kerkgemeenten sinds de reformatie in 1580. De uitkomsten zijn per kerk verschillend: sommige kerken beheren hun archief relatief goed en hebben het ondergebracht bij bijvoorbeeld de gemeente, bij andere kerken is het archief onvindbaar.

De Vries schat dat dit laatste geldt voor ruwweg 25 procent van de honderden kerken die in Fryslân (hebben) bestaan. Bij veel andere kerken is wel bekend waar het archief zich bevindt, maar heeft men eigenlijk geen idee waaruit het archief bestaat.

Achter het orgel

Hij noemt als voorbeeld het archief van de Augustinitsjerke, de kerk van de voormalige Hervormde Gemeente van Augustinusga (nu PKN). ,,Het archief stond daar achter het orgel. Het stond in een kast en de sleutel was kwijt: die was nergens te vinden." Inmiddels is de sleutel terecht en wil de kerkgemeente het archief beter in kaart brengen. ,,Het is een mooi voorbeeld van heel oude stukken die slechts terloops bewaard blijven." Een positieve uitzondering vormen de doopsgezinde gemeenten, concludeerde De Vries. ,,Zij beheren hun archief in het algemeen relatief goed."

Het is volgens de archivaris erg belangrijk dat kerkelijke archieven goed bewaard blijven. Documenten als doop- en huwelijksregisters en oude notulen zijn niet alleen nuttig voor genealogen, ze kunnen ook worden gebruikt voor breed historisch onderzoek. ,,De kerken hadden vroeger ook veel andere functies van voorheen. Zo beheerden kerkvoogdijen soms de brandweer of de verlichting in een plaats."

Bij het onderzoek ging De Vries langs alle kerken in Achtkarspelen - hij is geboren in Drogeham. Toen bleek dat dit erg veel tijd kostte, besloot hij de inventarisatie voor de rest van Fryslân via de gemeentes te doen.

Die inventarisatie kostte drie jaar en mondde uit in een boekwerk van 246 pagina’s, waarin per kerkelijke gemeente staat aangegeven of het archief zich bevindt bij Tresoar of bij de (burgerlijke) gemeente.

Met het actieplan moet worden bereikt dat kerken zich bewuster worden van het belang van hun archieven. ,,In Achtkarspelen zag je al dat er heel verschillend mee werd omgegaan. Op sommige plaatsen is het tamelijk dramatisch, bijvoorbeeld in een kelder vol schimmel."

Als onderdeel van het actieplan wordt ook een website gemaakt, zegt De Vries, waarop de informatie van zijn onderzoek kan worden gepubliceerd. ,,Die informatie kunnen we nu steeds aanvullen."

De archivaris is blij dat de provincie en de kerken het belang inzien van het behoud van de archieven. ,,Met dit rapport is de urgentie volgens mij wel duidelijk geworden. Het gaat om Fries erfgoed waarvan het belangrijk is dat het behouden blijft."

Reacties: