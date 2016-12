Sport maandag, 19 december 2016

Verboden toegang voor vrouwen

Column Frans Wijnands

Waarom kunnen vrouwen straalvliegtuigen besturen en een land leiden, olifanten verzorgen en een camping runnen met de toepasselijke naam De Hooimijt? En waarom slagen zo weinig vrouwen in de sportjournalistiek?

Natuurlijk: in het algemeen is er in de journalistiek orde op zaken gesteld. Gelijke rechten, gelijke kansen. Niemand kijkt ervan op als een man de kookrubriek in de krant verzorgt en een vrouw parlementair verslaggeefster is. Vrouwen zijn in alle geledingen van de journalistiek gewoon geworden. Behalve op veel sportredacties. Daar hangt nog steeds dat onzichtbare bordje 'Verboden toegang voor vrouwen.’

Raar en jammer. Want vrouwen zouden in dat nog altijd te exclusieve mannenbastion een bron van relativering kunnen zijn. Maar doorgaans lukt het vrouwen eerder om als oorlogscorrespondent te worden uitgezonden dan de toekomstige bekerfinale Heerenveen-Cambuur te verslaan. Ik heb het niet over topsportsters die - vooral op tv - commentaar geven, denk maar aan Anni Friesinger. Maar dat is gewaardeerde toegevoegde waarde, geen journalistiek.

Zou het waar zijn dat vrouwen geen kijk hebben op veel takken van sport? Of dat ze niet beeldend genoeg schrijven? Ik geloof daar geen bal van. Mannen verslaan alle soorten wedstrijden voor vrouwen, van hockey tot zwemmen. Maar een vrouw op de perstribune bij het EK basketbal voor mannen, bij de Formule 1 of bij het zoveelste dartskampioenschap?

Een van de verklaringen waarom vrouwen in de sportjournalistiek niet zo welkom zijn, is ongetwijfeld omdat ze vaak sceptischer zijn, achterdochtiger en minder goedgelovig dan mannen. Nuchterder; ook letterlijk. Een vrouw zou door haar kritisch kijken en de manier van vragen stellen heel wat bobo’s, trainers, topsporters en sponsors van hun stuk kunnen brengen.

De psychologe Marlies Ott heeft jaren geleden onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden van vrouwen in bepaalde beroepen, zoals de politie. Eén agente in het korps is een leuke excuustruus. Maar het moeten er niet te veel worden. Of misschien juist wel? Geldt dat ook voor de journalistiek?

Ik weet hoe mannelijke sportjournalisten over hun vrouwelijke collega’s denken en praten: ze zijn te soft, hebben geen spelinzicht, stellen de verkeerde vragen. Laten we blij zijn met de uitzonderingen, met vrouwen die in de sportjournalistiek hun mannetje staan en zich niet uit het veld laten slaan. Zelfs niet bij kleedkamer-interviews. Hun mannelijke collega’s worden in allerlei kleedkamers vaak uitgescholden, voor schut gezet of er gewoon uit gedonderd. Vrouwen krijgen wel andere dingen te horen, zonder te verblikken of te verblozen. Niet minder, maar méér vrouwen op de sportredacties!

