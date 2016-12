Sport maandag, 19 december 2016

KV Drachten krijgt pak slaag in topper tegen Hoogkerk Hoogkerk - De korfballers van KV Drachten zijn er zaterdagavond niet in geslaagd het jaar 2016 af te sluiten als winterkampioen in de eerste klasse B. De ploeg van coach Hillebrand Diever, die na de degradatie van vorig seizoen op jacht is naar eerherstel en promotie, kreeg met 18-12 een flink pak slaag in de derby en topper tegen naaste rivaal Hoogkerk. Daarin schoten de Drachtsters met name op het scorende vlak ernstig te kort. Bert Kalteren Die klap kwam hard aan bij Drachten. ,,Verdedigend was het niet slecht, maar aanvallend raakten we niets", baalde aanvoerder Wilfred Oostra, die geen goed woord over had voor de prestatie van zijn ploeg. In dezelfde bewoordingen liet Sanne de Jager, topscorer met twee treffers, zich na afloop uit. ,,Achttien doelpunten tegen krijgen is niet slecht, maar twaalf keer scoren is gewoon te weinig. Dat moeten er minstens twintig zijn. Zeker gezien de productie van de laatste weken." Ook invaller Redmar Bauer scoorde twee keer, zijn laatste treffer vlak voor het eindsignaal waarmee hij de eindstand bepaalde op 18-12. Acht andere spelers namen één doelpuntje voor hun rekening, ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

