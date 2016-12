Regio maandag, 19 december 2016

Wytgaard helpt gezin na brand Wytgaard - Een uitslaande brand in een boerderij in Wytgaard heeft zaterdag enkele tientallen kalveren het leven gekost, dat meldde een woordvoerder van de brandweer. De brand brak aan het eind van de ochtend uit in de boerderij van de familie Visser aan de Hegedyk en breidde zich snel uit van het woongedeelte naar de stal. Rond 14.30 uur was het vuur onder controle, maar de brandweer was nog wel enkele uren bezig met het nablussen. De bewoners hebben de brandweer gebeld toen ze het vuur ontdekten. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Een stal is geheel uitgebrand. Ook een groot deel van het woonhuis is vernield door het vuur en door waterschade. De oorzaak van de brand was gisteren nog niet bekend. Onderdak Met hulp van enkele andere boeren uit de omgeving is een deel van de geredde veestapel in een leegstaande schuur ondergebracht. De leden van de activiteitencommissie Pypskoft van dorpsbelang Wytgaard startten direct na de brand een inzamelingsactie om de getroffen familie van de broodnodige spullen te voorzien. Er werd een leegstaand huis gevonden en dorpelingen brachten kleding, bedden, een wasmachine, een televisie, borden, bestek en speelgoed. Lenie Jaspers van Pypskoft: ,,We zijn een klein dorp, maar doen het groot met elkaar."

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties