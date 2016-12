Regio maandag, 19 december 2016

Friese kippenhouders houden adem in

Hiaure - Fryslân is voor de tweede keer getroffen door een uitbraak van de besmettelijke vogelgriep van het type H5. In Hiaure (Dongeradeel) werden gisteren na vaststelling van het virus de 28.500 leghennen van boer Rimer Dijkstra gedood. Vandaag zullen de dieren worden weggehaald in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

,,Dit geeft aan dat de zorgen onverminderd groot zijn. De hele kuststrook lijkt bijzonder gevaarlijk", zegt Piet Faber, woordvoerder Pluimveehouderij van LTO Noord.

In een gebied van een kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden. In een straal van drie kilometer rond het besmette bedrijf ligt één ander pluimveehouderij. Dit bedrijf is inmiddels bemonsterd en wordt onderzocht op vogelgriep. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van tien kilometer rond het bedrijf in Hiaure. Dat verbod omvat pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

Vandaag moet blijken of het virus van het type H5N8 is, dat zeer besmettelijk is en veelal dodelijk voor pluimvee. De NVWA verwacht ook de resultaten van de bemonstering van de pluimveehouderij in de buurt.

Afgelopen week werd ook een bedrijf in Abbega geruimd. Daar werd H5N8 gevonden. Sinds 7 december zijn ruim zeventienhonderd dode vogels in de Friese natuur geruimd. Daar kwamen dit weekend geen nieuwe gevallen bij, meldt Veiligheidsregio Fryslân.

Lees verder in het Friesch Dagblad van 19 december 2016

Reacties: