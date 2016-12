Regio maandag, 19 december 2016

Zingen in het koor van Saxenoord maakt blij Franeker - Van heinde en verre kwamen de familieleden gisteren naar Saxenoord in Franeker, uit Amersfoort, Sprang-Capelle, noem maar op. De reden: het kerstconcert van bewonerskoor Het Schorre Keeltje. Bekende kerstliederen als Stille nacht en Ere zij God kwamen voorbij, er was een overdenking en natuurlijk kersttraktaties. ,,Wa hie dat tocht?", zegt koorlid Jacoba Terpstra (73). ,,Myn dochter sei: Dr moat ik by wze, ik haw noch noait meimakke dat heit en mem tegearre sjonge." Een jaar geleden had niemand gedacht dat er nu een bewonerskoor zou zijn, laat staan een kerstconcert. ,,It is spontaan begn", zegt Jochum Faber (97), koorlid van het eerste uur. Sytske Bronsma (86) vult aan: ,,It wie yn 'e hskeamer fan 'e fdieling." Faber herinnert zich zijn eerste liedje nog goed. Hij zet meteen in met krachtige stem: ,,Een karretje op de zandweg reed, de maan scheen helder - en de rest fan 'e tekst ha ik ferjitten. It is njoggentich jier ferlyn, dan meist wol ris wat ferjette, no." Tine Tiemensma (86): ,,Een stille dag in het dal, ek san moai ferske dat wy graach sjonge. Lees verder in het Friesch Dagblad van 19 december 2016

