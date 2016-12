Sport zaterdag, 17 december 2016

De haven als spelelement bij honderdjarig QVC

Stavoren - Dieper in het zuidwesten van Fryslân kun je niet komen als je in Stavoren bent. Aan de rand van het IJsselmeer viert de plaatselijke voetbalvereniging QVC (Quick Valken Combinatie) dit jaar het honderdjarig jubileum. Dat werd vorige week vrijdag afgetrapt met een receptie en wordt het hele jaar door gevierd aan de hand van meerdere evenementen. Ter afsluiting wordt op de 101e verjaardag van de club een jubileumboek gepresenteerd. Een klus die op het lijf geschreven is van Anne Bremer, clubhistoricus bij de club uit een van de Friese elf steden. ,,Ik heb nog een heel jaar, maar voordat je het weet is het alweer voorbij."

Piet Jan Nauta

De inmiddels 72-jarige Bremer is er maar druk mee. ,,Uit de begintijd is weinig te vinden, dus ik probeer zoveel mogelijk documenten uit die tijd uit te pluizen om wat te ontdekken", vertelt de clubhistoricus. ,,We hebben ook pas laat ontdekt dat de vereniging officieel al in 1916 is opgericht. Zo vierden we in 1979 ons vijftigjarig jubileum en twaalf jaar later ons 75-jarig jubileum. Dan gaat het snel."

QVC is in 1946 ontstaan na een fusie tussen de clubs Quick uit Stavoren en De Valken uit Warns. Quick ontstond in 1929, buurman De Valken in de beginjaren dertig en dus werd de oprichtingsdatum van Quick gehanteerd.

