Regio zaterdag, 17 december 2016

Vertrouwen in Sionsberg keert terug Dokkum - ,,Het is uitzonderlijk dat hier vanavond het wederzijds vertrouwen is uitgesproken." Cardioloog Jan Leendert Brouwer van Sionsberg in Dokkum was donderdagavond opgetogen na de informatieavond over de toekomst van Sionsberg voor de regio. In theater Sense in Dokkum praatten De Friesland Zorgverzekeraar, de eigenaars van Sionsberg en de huisartsen ruim honderd belangstellenden bij over de toekomst van de zorg in Noordoost-Fryslân, die opgebouwd moet worden uit het in 2014 failliet gegane ziekenhuis De Sionsberg. Verschillende sprekers blikten terug op de turbulente periode van de doorstart van het ziekenhuis. Afgelopen zomer zegde De Friesland het contract op met de partijen die de zorg wilden heropstarten. ZuidOostZorg kwam met vijf partners met een plan, maar trok zich vorige maand terug. Igor Tulevski, voorzitter van de raad van bestuur van Sionsberg: ,,Zaken die we serieus niet leuk vonden. We hebben gewoon een jaar stilgelegen." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 december

