Regio zaterdag, 17 december 2016

Invalregeling geeft basisscholen lucht Leeuwarden - Basisscholen mogen tijdens een griepgolf in de winter voor maximaal veertien dagen onbeperkt leraren laten vervangen. Daarmee is er in elk geval tijdelijk een oplossing gekomen voor de problemen die veel basisscholen ervaren met kortlopende vervangingen van leerkrachten. Die problemen zijn vooral ontstaan door de nieuwe Wet werk en zekerheid, die bepaalt dat een invalkracht in vaste dienst moet worden genomen na zes tijdelijke contracten in twee jaar tijd. Ook een dag invallen geldt daarbij als invalbeurt. Scholen zeggen niet aan deze bepaling te kunnen voldoen. Urgent De nieuwe regeling - die gisteren bekend is gemaakt door minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het resultaat is van onderhandelingen tussen scholen en vakbond - geldt voor de eerste drie maanden van 2017 en 2018, als de kans op griep groot is. De regeling kwam mede tot stand door inzet van speciale verkenner Jacques Tichelaar. Jan Sijtsema, bestuurder bij pcbo Tytsjerksteradiel, is blij met de oplossing. ,,Het probleem dat we moeite hebben om invalkrachten te vinden, begon zeer urgent te worden." Een meer structurele oplossing blijft echter nodig, benadrukt Sijtsema. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties