Voorzichtige euforie bij Cambuur op ´the day after´

Het is ´the day after´ in het stadion van SC Cambuur. De rook van het vuurwerk dat een avond eerder plaatsvond is nog maar net opgetrokken, of de spelers, staf en medewerkers van de club druppelen langzaam het gebouw binnen. De een heeft het wat later gemaakt dan de ander en dat is niet onlogisch. De 2-1 zege en daarmee de plaatsing voor de kwartfinale in het toernooi om de KNVB-beker was een regelrechte sensatie. Trainer Sipke Hulshoff werpt de blik alweer vooruit. ,,Nog één keer knallen, dan gaan we pas met een goed gevoel de winterstop in."

Piet Jan Nauta

De stemming in het stadion is opperbest. Terwijl Hulshoff toch nog een keer bezig is met de zege op Ajax te beschrijven, verschijnt Sander van de Streek om de hoek. Het haar iets verwilderd op zijn hoofd, hij oogt enigszins vermoeid. ,,Dat is ook niet zo gek", stelt Hulshoff. ,,Hij heeft gisteren een recordafstand gelopen. In de tijd dat wij met een volgsysteem (GPS, red.) werken, heeft niemand zoveel gelopen in een wedstrijd als hij. Veertien kilometer." Van de Streek lacht en neemt voorzichtig een slok van zijn hete koffie. ,,Ik heb genoeg meters gemaakt."

Na dit understatement van de clubtopscorer gaat Hulshoff verder. ,,Zo´n avond als gisteren gebeurt je als speler of trainer in principe één keer. Afgelopen nacht heb ik het duel nog wel een paar keer beleefd in mijn slaap. Dat had ik vroeger als jeugdtrainer ook altijd, misschien toen nog wel erger. Maar wat een avond. Alles klopte."

Net zoals de spelers bekeek Hulshoff thuis de loting. ,,Natuurlijk hoop je in eerste instantie op ....

