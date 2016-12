Regio zaterdag, 17 december 2016

Fietsapp moet helpen om mobiel in tas te houden Grou - ,,Overdreven", noemen Thirsa Bruinsma (15) en Iris Douma (15) uit Grou de kabinetsplannen om appen op de fiets strafbaar te maken. Toch hebben ze beide wel eens een ongelukje gehad door hun mobiel: ze fietsen tegen een stilstaande auto aan. Bij een op de vijf fietsongelukken onder jongeren speelt een smartphone een rol. Daarom ontwikkelde de overheid de ´Fietsmodus Schoolbattle´: leerlingen van het voortgezet onderwijs konden de app Fietsmodus downloaden. Die registreert het aantal kilometers dat iemand fietst zonder mobiel in de hand. In Fryslân fietsen leerlingen van osg Sevenwolden uit Grou de meeste smartphonevrije kilometers van de 56 Friese scholen die meededen aan de Schoolbattle. Zij krijgen daarom een ´538 DJ's on tour Schoolfeest´. Die prijs werd gisteren uitgereikt door gedeputeerde Michiel Schrier. Van de tweeduizend deelnemende scholen in Nederland wonnen in totaal dertien scholen deze prijs. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 december

