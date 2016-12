Economie zaterdag, 17 december 2016

Personeel in de rij voor eerste koopzondag Kollum - De Jumbo in Kollum gaat op 8 januari voor het eerst open op zondag. In principe gaat de nieuwe winkeltijdenverordening, waarmee de gemeenteraad gisteren heeft ingestemd, in zodra Kollumerland deze heeft gepubliceerd. Dit zal volgende week het geval zijn, aldus wethouder Jelle Boerema. Al op eerste kerstdag zouden de winkels dus hun deuren 's middags mogen openen. ,,Mar dat liket my net in goed idee", zegt supermarktbaas Harm de Hoop. Ook op nieuwjaarsdag blijven de deuren dicht, maar 8 januari gaan ze wel open. Ook de Aldi en de Poiesz zullen gebruik maken van de mogelijkheid om op zondag tussen twaalf uur en zes uur 's middags open te zijn, weet De Hoop. De supermarkteigenaar heeft voor die dag zo┤n tien tot twaalf mensen nodig. ,,Ik ha juster fuortdaliks de fraach op de app set en der ha mear as gen˘ch minsken har oanmeld." Volgens hem wil de jeugd zelfs graag werken. ,,Op snein hawwe se net sa folle by de ein fierder en se krije wol 200 persint betelle." Arjen Mout, woordvoerder namens ondernemersvereniging HIM, zegt dat de kleine winkeliers nog geen besluiten hebben genomen ten aanzien van de koopzondagen. ,,Met name supermarkten hebben hier belang bij. Als HIM-bestuur hebben we afgesproken dat we ons eerst wat afzijdig houden en nog eens goed moeten afspreken hoe we hier mee om willen gaan. Ik denk niet dat er op korte termijn veel verandert." De discussie over de koopzondag is in Kollum drie jaar geleden op de kaart gezet door De Hoop van de Jumbo. Toen was het college niet zo happig, maar die houding veranderde in de loop van tijd. ,,De gemeente ynfestearret in soad yn wettersport, mar dy┤t op sneins boadskippen ha wol, moat nei Dokkum trochfarre." Daar mogen supermarkten inmiddels elke zondag open en is er in de binnenstad een keer per maand koopzondag.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties