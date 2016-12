Sport donderdag, 15 december 2016

Cambuur wil tegen Ajax vooral ’t eigen publiek vermaken

Leeuwarden - De selectie en staf van SC Cambuur zijn vol vertrouwen voor het duel met Ajax in de achtste finales van de KNVB-beker van vanavond (18.30). Interim-trainer Sipke Hulshoff zei gisteren na afloop van de laatste training vooral het eigen publiek te willen vermaken. ,,Op dezelfde manier als we dat in andere thuiswedstrijden ook proberen te doen. Dus met een aanvallend voetbal en zonder ontzag voor de tegenstander."

De Leeuwarder oefenmeester hoopt op een herhaling van 30 januari 1996, toen Cambuur - eveneens in de achtste finales van het bekertoernooi - de Amsterdammers uitschakelden (zie verhaal hiernaast). ,,Ik wil geschiedenis schrijven. Sportief gezien is het belangrijker dat we zondag in de competitie van RKC Waalwijk winnen, maar tegen Ajax kunnen we voor het oog van de hele natie iets bijzonders neerzetten, iets waar men over twintig jaar nog over praat. Dat men als ik hier dan terug kom tegen me zegt: 'Weet je het nog Sipke? 15 december 2016, de memorabele 3-1 winst op Ajax.’ Daar droom ik van."

Om die droom werkelijkheid te laten worden, zei Hulshoff niet veel aan de aanvallende spelopvatting van team te gaan veranderen. ,,Dat is niet de insteek. Als Ajax echter het spel speelt dat het kan spelen, dan worden we natuurlijk automatisch teruggedrongen. Maar daar leggen we ons niet bij voorbaat al bij neer."

