Sport donderdag, 15 december 2016

De dag dat SC Cambuur voor heel even wereldnieuws was

Het is onderhand bijna 21 jaar geleden dat SC Cambuur in het KNVB-bekertoernooi voor een daverende stunt zorgde, door Ajax in de achtste finales uit te schakelen. Op 30 januari 1996 versloegen de Leeuwarders de schier onklopbare formatie van trainer Louis van Gaal, die een maand eerder nog de wereldbeker voor clubteams had gewonnen. De Amerikaanse nieuwszender CNN, die de Amsterdammers destijds volgde, was er getuige van en die dag was Cambuur wereldnieuws.</cci:TypographyTag>

Terwijl Fryslân in de ban was van de Elfstedentocht, schreef Cambuur in eigen stadion bij een gevoelstemperatuur van -13 graden en een keiharde ondergrond voetbalgeschiedenis. ,,Het is leuk om daar aan herinnerd te worden. Een mooie toevoeging aan de historie van de club en daar gaat het uiteindelijk om. Ik ben er trots op dat ik daaraan als speler een bijdrage heb mogen leveren", zegt René van Rijswijk, die zijn ploeg voor de pauze op een 1-0 voorsprong had gebracht en daarmee het wonder van Leeuwarden in gang had gezet.

,,Daarmee wordt je ego wel gestreeld, maar ik zou nooit gescoord hebben zonder de rest van de ploeg", vertelt Van Rijswijk, die als fan-coach nog steeds werkzaam is bij Cambuur en wekelijks op de tribune zit. De toenmalige middenvelder Arnold Scholten van Ajax kan zich ruim twintig jaar na dato niet veel meer herinneren van het Amsterdamse echec. ,,Ik heb de beelden moeten terugkijken, want ik kan me er weinig meer van voor de geest halen."

Niet zo vreemd, omdat Ajax als winnaar van de Champions League (1995) en de Wereldbeker destijds tot de Europese elite behoorde. ,,Het was een goede en mooie periode van Ajax en dat liep al een paar jaar door. In de competitie ging het in die fase wel even wat minder en dan vallen dingen wel eens tegen. Zo ook het bekerduel bij Cambuur", aldus Scholten. ,,Ik heb bij Ajax heel veel mooie dingen meegemaakt en die blijven langer in je geheugen hangen, dan de negatieve zaken. Maar ik word er niet graag aan herinnerd."

De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Reacties: