Kentekenbesluit is slecht voor verkeersveiligheid Leeuwarden - Het besluit van de Tweede Kamer om tractoren toch geen kenteken te laten voeren is een onaangename verrassing, vindt Hero Dijkema van Cumela Nederland, brancheorganisatie van loon- en grondverzetbedrijven. ,,Het voorstel werd breed gedragen door gebruikers van landbouwvoertuigen. We hadden een slag kunnen maken wat betreft de verkeersveiligheid. Dit is een gemiste kans." De Kamer stemde dinsdag tegen het wetsvoorstel van minister Melanie Schultz van Verkeer om kentekenplicht in te voeren voor tractoren die op de openbare weg willen. De invoering van het kenteken koppelde ze aan de verhoging van de maximumsnelheid van landbouwvoertuigen van 25 naar 40 kilometer per uur. Nu het kenteken niet doorgaat, is volgens Dijkema de kans klein dat de snelheidsverhoging doorgaat. ,,De Kamer nam wel moties aan die dat mogelijk maken, maar het huidige wetsvoorstel is al een uitwerking van een motie van Sander de Rouwe die in 2013 pleitte voor 40 kilometer per uur voor landbouwvoertuigen. De aangenomen moties zijn alleen maar een variatie daarop." Lees het hele artikel in de papieren krant van 15 december 2016.

