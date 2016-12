Regio donderdag, 15 december 2016

Lemsters beslissen mee over toekomst buurt Lemmer - ,,Normaal ligt er een plan klaar wanneer een buurt wordt opgeknapt en kunnen de omwonenden hierop reageren", vertelt wethouder Durk Durksz van De Fryske Marren bij de opening van het wijkatelier. ,,Nu ligt er niks klaar en kunnen de bewoners de aankomende dagen zelf ideeŽn aandragen. Maar het moet uiteraard wel binnen de kaders passen." Het idee voor een wijkatelier kwam van Lyaemer. ,,We noemen het een atelier omdat hier iets gemaakt wordt", legt directeur Aart Rekers uit. Rekers en Durksz openden het atelier gisteren met een wandeling door de buurt met omwonenden. Zo konden zij alvast horen wat er in de wijk moet worden aangepakt. ,,Parkeren is een groot probleem hier", vertelt Jantina Griethuysen. ,,Ik zou zelfs een stukje van mijn voortuin willen opofferen om mijn auto in de buurt te kunnen parkeren. Nu zet ik hem vaak noodgedwongen in een paar straten verderop." Christina Pater zou graag willen dat er een speelruimte in de buurt komt. ,,Hier wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Om de dichtstbijzijnde speeltuin te bereiken moeten de kinderen twee gevaarlijke wegen oversteken." Pater is blij dat ze betrokken wordt bij de toekomst van de buurt. ,,Het is een fijne buurt om in te wonen, dus vind ik het mooi om mee te denken over de dingen die beter kunnen. In eerste instantie dacht ik dat de woningcorporatie en de gemeente toch wel ergens een plan hadden liggen." Lees de hele reportage in de papieren krant van 15 december 2016.

