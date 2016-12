Regio donderdag, 15 december 2016

Heerenveen wil aangepast plan zonnepark Heerenveen - Het geplande zonnepark in de noordwestelijke oksel van het klaverblad A7/A32 bij Heerenveen moet minder dicht op de achtertuinen van de omwonenden komen te staan. Het college van B en W heeft besloten die eis te stellen aan ontwikkelaar Zonel Energy Systems BV, zegt wethouder Siebren Siebenga. ,,Op de bewonersavond half november is gebleken dat de omwonenden het meeste westelijke deel van het plan liever niet bebouwd willen hebben. Het college komt hieraan tegemoet en vraagt Zonel om een aangepast plan. Het gaat hier om de ruimtelijke inpassing van het zonnepark, dus het college kan deze eis stellen." Zonel wil 37.840 zonnepanelen plaatsen op negenenhalf van de kleine twaalf hectare tussen de Leeuwarderstraatweg, de A32 en het pad Omweg, dat langs de A7 loopt. Het opgetelde vermogen bedraagt 9,8 megawattpiek (MWp), wat overeenkomt met het verbruik van drieduizend huishoudens. Er zijn vijf direct aanwonenden aan het perceel, en aan de overkant van de Leeuwarderstraatweg staan nog zo’n vijf huizen met uitzicht op het perceel. Peter van Wijngaarden woont aan het plangebied. Hij bereidt mede namens zijn buren procedures voor in de hoop dat het zonnepark niet doorgaat. Direct aan de overkant van de sloot grenzend aan zijn achtertuin ligt een extensief beheerde paardenwei. De panelen beginnen drie meter vanaf de slootkant. ,,Er komt een heg van minstens twee meter hoog voor te staan. Ons hele landelijke uitzicht is straks weg en we zitten opgesloten achter die haag. Het wordt een tamelijk ongezellig uitzicht." Dit is voor Van Wijngaarden het ergst aan het plan: ,,Als ze deze wei vrijhouden van panelen, zodat die heg enkele tientallen meters verderop komt, valt er met mij en mijn buren heel goed te praten." De wei is de tweede fase uit het plan; er zijn 3712 panelen gepland. Er lijkt in of rond het plangebied geen ruimte te zijn voor al die panelen als die hier niet mogen komen. Het aangepaste plan zal dus kleiner zijn.

