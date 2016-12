Regio donderdag, 15 december 2016

Glasvezelplan liep mede stuk door eisen van gemeenten Leeuwarden - Het plan om via lokale initiatieven glasvezel aan te leggen op het platteland is mede mislukt doordat gemeenten dure eisen stelden aan de provincie. Dat bleek gisteravond tijdens een bijeenkomst op het provinciehuis, waar de Statenleden werden bijgepraat over het zoveelste plan voor snel internet op het platteland. Gemeenten wilden gezamenlijk dertig miljoen euro aan leges en herstelkosten ontvangen als er glasvezel zou worden aangelegd, zei ambtenaar Arie Piet. Welke gemeenten precies leges en herstelkosten in rekening wilden brengen, wilde hij niet zeggen. Gedeputeerde Poepjes wilde ook niet reageren. ,,Hier moet ik me eerst in verdiepen", zei ze in de wandelgangen. Intussen zijn de gemeenten bijgedraaid, volgens Arie Piet, en worden bij de nieuwe plannen niet meer zulke bedragen gevraagd. De financiŽle eisen van de gemeenten waren niet de enige reden dat de plannen stuk liepen. Lokale groepen kregen regelmatig de financiering niet rond en er was niet overal voldoende deelname van inwoners van het platteland. Tot de zomer was het de bedoeling om de 25.000 huishoudens op het platteland zonder goede internetverbinding via lokale initiatieven en financiŽle steun van de provincie van snel internet te voorzien. In totaal was er een budget van zestig miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen en subsidies. Deze zomer stopte de provincie dat plan, om een nieuw plan met KabelNoord te lanceren. Dat plan bleek in de herfst echter juridisch niet haalbaar, waarna de provincie in november weer met een plan kwam. Nu is het de bedoeling dat commerciŽle partijen het glasvezel gaan aanleggen, de provincie verstrekt leningen die dat commercieel interessant maken. Tot nu toe zijn er zo‚Äôn vier partijen concreet geÔnteresseerd, bleek gisteravond. Voor de Statenleden was het gisteren de eerste presentatie van de plannen, in januari gaan zij inhoudelijk met de ideeŽn van GS aan de slag.

