Economie donderdag, 15 december 2016

Meer bonus bij snelle krimp melkveebedrijf

Leeuwarden - Melkveebedrijven die na 2 juli 2015 zijn gegroeid en hun veestapel in 2017 snel verkleinen, krijgen een bonus. De bedrijven die niets doen of die te traag zijn in het afvoeren van dieren, worden flink gekort op hun melkgeld. Zij krijgen te maken met een heffing van 90 procent op de kale melkprijs (dus zonder toeslagen). Bij deze regeling wordt rekening gehouden met de omvang van de veestapel op een te bepalen referentiedatum minus 4 procent. Bedrijven die niet zijn gegroeid, hoeven niet te krimpen en krijgen een bonus.

De afspraken zijn gisteren gepresenteerd. Met het sectorplan wil de Nederlandse zuivel weer uitkomen onder het fosfaatplafond dat met Brussel is afgesproken. In de afgelopen twee jaar is de veestapel (na het einde van de quotering per 1 april 2015) zo fors gegroeid dat het vee te veel mest en dus fosfaat heeft geproduceerd. Naast een reductie van de veestapel wordt ook gewerkt aan vermindering van fosfaat in voer en is er een bedrijfsbeŽindigingsregeling.

Wanneer de sector volgend jaar weer onder het plafond uitkomt, kan Nederland met Brussel onderhandelen over verlenging van de derogatie per 2018, een uitzonderingspositie om meer mest uit te rijden. Krijgt Nederland niet weer een derogatie dan dreigt een nog grotere krimp van 480.000 koeien. Met het huidige sectorplan zal de melkveestapel (nu ruim 1,8 miljoen dieren) naar verwachting met 160.000 tot 200.000 dieren krimpen.

Boeren kunnen binnen het reductieplan kiezen voor een melkgeldregeling of een GVE-regeling. Bij de eerste regeling wordt aan bedrijven een referentievolume melk toegekend van de productie in 2015 minus 4 procent. Per maand wordt gekeken of de veehouder niet meer levert dan in die maand van 2016 (eventueel kan hij kiezen voor 2015). Bij het te veel geleverde volume geldt een korting van 90 procent op de kale melkprijs.

Kalveren en koeien

Bij de GVE-reductieregeling wordt gekeken naar het aantal runderen op het bedrijf. De totale hoeveelheid aan GVE‚Äôs (grootvee-eenheden) is de som van kalveren, pinken en melkkoeien waarbij voor elk van deze leeftijdscategorieŽn een wegingsfactor geldt. Melkkoeien hebben daarbij de grootste wegingsfactor. Volgend jaar wordt er binnen de GVE-reductieregeling iedere maand vergeleken met de referentie van 2 juli 2015 minus 4 procent. Wanneer er onvoldoende dieren zijn afgevoerd, wordt er met een rekenmethode weer een korting van 90 procent op het melkgeld toegepast. Een rekenvoorbeeld geeft aan dat een bedrijf dat van honderd koeien is gegroeid naar 110 dieren ruim 3500 euro per maand aan korting kwijt is.

Bedrijven die niet zijn gegroeid krijgen een bonus variŽrend van zestig euro per GVE per maand tot tweehonderd euro per GVE per maand.

Grondgebonden bedrijven die voldoende grond hebben om de eigen mest op kwijt te kunnen, hoeven niet te krimpen ten opzichte van 2015.

Reacties: