woensdag, 14 december 2016

Marathonschaatsen herstelt een mooie, oude traditie in ere Leeuwarden - Met de schaatsmarathon in de Elfstedenhal in Leeuwarden wordt morgen een traditie in ere hersteld: die van de meerdaagse. Waar tot 2006 over zes dagen werd gereden, begint het peloton morgen aan een Vierdaagse. Na Leeuwarden staan achtereenvolgens wedstrijden in Utrecht, Breda en Alkmaar op het programma. Voor de laatste Zesdaagse moeten we tien jaar terug in de tijd. Destijds heette het evenement nog de Greenery Six en werd er gereden om het fameuze spruitjespak. De laatste winnaars waren Jan Maarten Heideman en Daniëlle Bekkering. De eerste stopte na het vorig seizoen, de laatste rijdt nog altijd rond in het damespeloton. Bekkering, 39 jaar inmiddels, was destijds oppermachtig in wat voor de dames nog een Vijfdaagse was. Ze won vier van de vijf races en was daardoor de logische winnares van het eindklassement, voor Maria Sterk uit en de eveneens nog steeds rijdende Elma de Vries - afkomstig uit Haule -, die een jaar eerder zegevierde. Bekkering was grootverdiener in de acht meerdaagsen die er voor de dames werden gehouden. Ze won drie edities. ,,Ik vond het ook superleuk om te doen. En dat spruitjespak: je vond het geweldig of je haatte het, maar erin rondrijden was wel heel bijzonder." Het marathonschaatsen heeft zo’n cyclus van dagelijkse wedstrijden ook nodig, vind Bekkering. ,,Want het is echt anders. Je krijgt vier dagen lang elke dag een nieuwe kans en dat is mooi. Maar vier dagen lang stapelt ook de vermoeidheid zich op. Op de laatste dag voel je de pijn echt wel. Maar toch kun je niet verslappen, zeker niet als je wilt winnen. Je moet mee, kapot of niet. En een misstap kun je je niet permitteren. Die Vierdaagse is gewoon een prachtige hoofdprijs die binnen een week wordt verdiend. Daar wil je echt hard voor schaatsen." Bob de Vries Bij de mannen zijn er meer rijders die een Zesdaagse achter hun naam hebben staan, maar ook daar zijn het er niet al te veel. Bob de Vries wel. De boer uit Haule, die vrijdag 32 jaar wordt, won ooit nog eens de witte trui voor de beste jongere. ,,Maar dat was in één van mijn eerste jaren. Sindsdien hebben we een evenement als dit toch wel gemist." De Vries, die zondag op Thialf tijdens de World Cup in de B-groep nog een fameuze 10 kilometer reed, schrapte er zelfs een trainingskamp voor uit zijn agenda. ,,Ik heb overlegd met onze trainer Jillert Anema en gezegd dat ik deze Vierdaagse heel graag wil rijden. Ik vind dit echt een speciale week, waar ik echt naar uitkijk." Het is, aldus de rijder van A-ware, anders dan de wedstrijden in de KPN Marathon Cup. ,,In zo’n Vierdaagse zie je in de loop van de week de verschillen steeds scherper. De ene rijder verteert een wedstrijd beter dan de andere. Ben je de avond ervoor mee geweest in een zware ontsnapping, betaal je de volgende dag de prijs. Dat maakt het echt anders dan een losse wedstrijd. Ik vind het prachtig. En omdat ik wel houd van zware omstandigheden, denk ik ook dat het evenement wel bij me past."

