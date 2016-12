Regio woensdag, 14 december 2016

Grote belangstelling voor politieke cursus in Burgum

Burgum - ,,Ik wil de politiek in." En: ,,Ik wil meer weten over gemeentefinanciën". Gele post-it velletjes worden door de deelnemers van de cursus Politiek Actief in de gemeente Tytsjerksteradiel op een bord gehangen. De 24 aanwezigen van de eerste avond nemen de plekken in die normaal gesproken voor de raadsleden zijn. Maar vanavond niet en raadsgriffier Sytze Dijkstra is zichtbaar blij met de hoge opkomst. ,,In januari beginnen we zelfs met een tweede cursus omdat er meer dan veertig deelnemers zijn."

Meerdere doelen

De cursus heeft meerdere doelen, volgens Dijkstra. ,,We hebben twee doelgroepen eigenlijk. Mensen die gewoon wat meer willen weten over hoe een gemeente werkt en ook mensen die mogelijk zelf wel in de poltiek actief willen worden." Een voor een heeft hij de deelnemers bij de ingang van het gemeentehuis ontvangen. ,,En iedereen was op tijd, sterker nog we beginnen vijf minuten eerder dan gepland."

Na een korte introductie over de cursus en een voorstelronde in kleine kring, is het tijd voor het eerste kennisgedeelte. 'Actief kiesrecht is het recht om te stemmen’, is de eerste vraag die door deelnemers met een rode of groene kaart moet worden beoordeeld als waar of niet waar. 'Blanco stemmen gaan naar de grootste partij’, luidt een volgende stelling. Sommige deelnemers kijken eerst even in het rond om te zien wat de anderen doen, voor ze zelf soms aarzelend een rode of groene kaart in de hoogte steken.

De deelnemers aan de cursus komen volgens Dijkstra uit alle dorpen van de gemeente, en ook alle leeftijdsklassen zijn vertegenwoordigd. ,,De jongste belde zelfs of ze wel mee mocht doen omdat ze nog maar zestien jaar oud is. En de oudste deelnemer is 81."

Ambities

Hiske de Boer is die jongste deelnemer. ,,Ik heb een paar keer mee gedaan met debatwedstrijden op school en vind maatschappijleer interessant. En bij een PvdA-bijeenkomst hoorde ik over deze cursus." Zelf is ze intussen lid geworden van een politieke partij en mogelijk wil ze echt actief worden. Diezelfde overweging heeft Emmy Jongsma. ,,Nu ik klaar ben met studeren wil ik politiek iets gaan doen. Ik ben hier nu om te horen hoe het eraan toegaat." Of ze in 2018 al een plek op een lijst van een partij ambieert, weet ze nog niet. ,,Ik ben wel al lid van een partij en vind het ook belangrijk om dichtbij te beginnen, dus wie weet."

Naast Emmy Jongsma zit Eelco Linthof. Politieke ambities zijn hem vreemd. ,,Ik zit in Dorpsbelang Tytsjerk en vandaar dat ik hier ben. Met Dorpsbelang zit je toch vaak tussen de inwoners en de gemeente in en daarom is het goed om mij in de gemeente te verdiepen."

De cursus telt in totaal zes bijeenkomsten. De komende periode staat onder meer nog een speeddate met politieke partijen op het programma.

