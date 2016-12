Regio woensdag, 14 december 2016

Dierenpaspoort moet puppy beschermen Den Haag - Iedere puppy die in Nederland arriveert of ter wereld komt, moet voortaan worden voorzien van een dierenpaspoort, vindt de Tweede Kamer. Het vaccinatieboekje waarmee baasjes nu nog kunnen volstaan, beschermt honden volgens de Kamer niet genoeg tegen kwaadwillende puppyhandelaren. Die handelaren hebben volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren nu nog vrij spel, omdat ze zo’n vaccinatieboekje zelf mogen invullen. Ze vroeg het kabinet daarom gisteren om het dierenpaspoort, dat alleen dierenartsen mogen verstrekken, verplicht te stellen. Ze kreeg voor dat verzoek de steun van een Kamermeerderheid. In de motie staat dat het Europees dierenpaspoort verplicht moet worden. Het dierenpaspoort is voorzien van een identificatiedocument en wordt samen met de chip van het dier (sinds een paar jaar verplicht) geregistreerd. Het fraudegevoeligere vaccinatieboekje kan dan de deur uit. Ouwehand verwees, om haar oproep kracht bij te zetten, naar de handelaar uit Drachten die handel dreef vanuit een loods bij Holwerd waar deze week 23 dode hondjes werden gevonden. Ook deze verdachte had eigenhandig vaccinatieboekjes voor zijn uit Oost-Europa afkomstige honden gemaakt. Puppy’s die niet zijn ingent lopen kans snel ziek te worden. Tjeerd Jorna uit Drachten, voormalige president van de World Veterinary Association, is voorstander, maar vindt de verplichting wel wat aan de late kant. ,,It paspoart bestiet al tsien jier." Zijn zoon Aert runt een dierenartsenpraktijk in Gorredijk. Hij vraagt zich af of een verplichting de illegale hondenhandel kan uitbannen. ,,De fraach is fansels hoe’t se dat kontrolearje sille en oft der boetes op komme te stean." Een enkele keer krijgt hij op de dierenartsenpraktijk een hond die via zo’n illegaal circuit is aangeschaft. De eigenaren vertellen vaak dat ze het niet over hun hart konden verkrijgen het hondje achter te laten, ,,Dat is faak it probleem. De hntsjes binne al oanskaft as se der efter komme." Een puppy die via de niet-legale route komt heeft geen chip. Uit de chip zijn onder meer de gegevens van de eigenaar af te lezen. Betere bewustwording bij toekomstige hondeneigenaren is volgens Jorna wellicht nog belangrijker. Het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (LICG) is onlangs een campagne begonnen om illegale hondenhandelaren te herkennen.

