Rekenkamers moeten op de schop in Fryslân

Leeuwarden - Het lijkt er op dat alle gemeenten een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) blijft erbij dat de wijze waarop gemeenten dit tot nu toe invullen onvoldoende is. In Fryslân zouden 22 van de 24 gemeenten alsnog een rekenkamer moeten oprichten. Dat mag een gezamenlijke rekenkamer zijn, dat is zelfs wenselijk.

Nu hebben alleen Leeuwarden en Súdwest-Fryslân een onafhankelijke rekenkamer. De andere Friese gemeenten hebben een rekenkamercommissie. Veel gemeenten zullen op zoek moeten naar nieuwe leden, zodra Plasterk zijn wetswijziging door de Tweede en Eerste Kamer heeft. In tegenstelling tot de rekenkamercommissies mogen volwaardige rekenkamers enkel uit externe leden bestaan. Dat betekent dat er geen plek meer is voor raadsleden, schreef Plasterk kort geleden aan de Tweede Kamer. In Fryslân zitten in vijf rekenkamers (ook) raadsleden, te weten in Dantumadiel, Franekeradeel, Kollumerland, Smallingerland en Weststellingwerf. Onwenselijk, vindt de minister. Zo komt de onafhankelijke positie in het geding. Raadsleden mogen in de toekomst nog hooguit een adviserende rol vervullen.

Slapende rekenkamer

Daarnaast hanteren vijf Friese gemeenten een slapende rekenkamer. In weerwil van de bedoelingen van de regering wordt in die gemeenten pas een commissie geformeerd en budget beschikbaar gesteld wanneer de gemeenteraad meent dat er aanleiding is voor een rekenkameronderzoek. In de praktijk wordt er daardoor in die gemeenten niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar doelmatige besteding van publiek geld. Het gaat om het Bildt, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel. In die gemeenten is al zeker drie jaar, maar soms zelfs vijf jaar of nog langer, geen rekenkameronderzoek meer gedaan. Overigens is dat volgens die gemeenten ook met het oog op naderende herindelingen. In Franekeradeel is het budget inmiddels eveneens wegbezuinigd.

De slapende rekenkamer is een van de redenen waarom Plasterk van de vrijblijvende invulling van rekenkamers af wil. In 2002 was het al de bedoeling van het kabinet tegelijk met de invoering van dualisme in het gemeentebestuur ook een gemeentelijke rekenkamer in te voeren.

