Economie woensdag, 14 december 2016

Onderpresterende elektro-auto moet retour Drachten - ABD Nissan in Drachten moet van de rechter een elektrische auto terugnemen omdat de auto niet het beloofde aantal kilometers op een accu haalt. De auto is volgens de rechter onder valse informatie verkocht. De eigenaar uit Zoetermeer had de Nissan Leaf aangeschaft om dagelijks naar zijn werk in Kampen te rijden. Volgens hem beloofde de verkoper dat hij bij normaal rijgedrag op de snelweg gegarandeerd 130 kilometer op een volle accu kan halen. Dat is al minder dan de 199 kilometer die Nissan Nederland voor die auto op de site vermeldt. Maar ook die 130 kilometer wist hij nooit te halen. De eigenaar moest in drie jaar tijd 34 keer worden weggesleept, zegt hij in de Telegraaf, ondanks dat hij rekening hield met minder bereik. Zo stuitte hij een paar keer op een niet werkende laadpaal en kon hij de daaropvolgende niet meer bereiken. De man wilde dat de dealer de auto terugnam. Dat overleg liep op niets uit waarop de man drie jaar geleden naar de rechter stapte. Die velde onlangs het oordeel dat de auto niet de beloofde afstand rijdt en de koop moet worden teruggedraaid. Gerry Okkema, directeur van ABD Drachten, betreurt de gang van zaken, maar wil verder geen mededelingen doen. ,,Iedereen is door deze gang van zaken teleurgesteld. Wij beraden ons er nu over of we in hoger beroep gaan, daarom wil ik verder niet op de zaak ingaan." De uitspraak van de rechter betekent volgens Nissan-woordvoerder Bart van Thienen niet dat alle ontevreden Leaf-rijders de auto terug kunnen brengen. ,,Het ging hier om een specifiek geval van slechte communicatie tussen de klant en de verkoper. 130 kilometer is gemiddeld wel te halen, maar niet als je, zoals bij deze klant, het grootste deel op de rijksweg rijdt. Bij hoge snelheden neemt het verbruik fors toe." Volgens Van Thienen is de Leaf vooral geschikt voor forenzen die zo’n dertig kilometer afleggen. ,,Deze groep is heel tevreden. De auto krijgt gemiddeld een 8 als rapportcijfer." De klacht van de Leaf-eigenaar staat niet op zichzelf, meldt de onderzoeksjournalistieke website De Monitor van Kro-NCRV, waar hij de zaak aanzwengelde. Ook andere autorijders klagen over de kloof tussen het beloofde aantal kilometers en de rele. Vooral lange stukken rijden over de rijksweg vreet stroom. Wel zitten er grote verschillen tussen de merken. Zo zijn Teslarijders wel tevreden over de prestaties van hun auto. Overigens speelde al in 2012 een dergelijke rechtszaak in de Verenigde Staten. Daar verplichtte de rechter Nissan om minder presterende accu’s in te ruilen voor nieuwere en betere exemplaren. Volgens energiedeskundige Frans Debets geeft deze zaak aan dat er een scheiding in de markt komt met elektrisch vervoer in de stad en benzine en dieselauto’s voor langere trajecten. ,,Het is eigen aan de autowereld om de prestaties van auto’s veel hoger in te schatten. We accepteren dat en nemen ze met een korreltje zout. Deze man deed dat niet. Die kleinere elektrische auto’s zijn ideaal voor in de stad. Een elektrische auto waar je n in de stad mee uit de voeten kunt n ’s zomers met een caravan aan de trekhaak naar Zuid Frankrijk rijdt zit er gewoon niet in."

