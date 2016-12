Regio dinsdag, 13 december 2016

Officier: handhaving schiet ernstig tekort in Leeuwarden Leeuwarden - Handhavingsambtenaren van de gemeente Leeuwarden zijn onvolledig in hun rapportages over overtredingen door inwoners. Processen-verbaal deugen niet en mede daardoor worden overtreders vaak vrijgesproken van rechtsvervolging. Dat zei officier van justitie Meine Geerds gisteren in de rechtbank Leeuwarden. ,,Handhavers van de gemeente Leeuwarden registreren onvoldoende feiten in een proces-verbaal zodat er niet inhoudelijk gereageerd kan worden", aldus officier Geerds gisteren bij de behandeling van een rechtszaak voor het achterlaten van een afvalzak op straat. Een vrouw uit Leeuwarden moest gisteren voor de rechtbank verschijnen omdat zij in januari 2014 - bijna drie jaar geleden - een vuilniszak naast een ondergrondse afvalcontainer plaatste. ,,We missen elk spoor in het proces-verbaal. Er staat geen verweer opgetekend en feiten en omstandigheden zijn niet genoteerd", aldus Geerds. Voor de rechtszaak begon, zat de vrouw samen met haar man te wachten in de hal van de rechtbank, verbaasd over de gang van zaken. ,,De ondergrondse afvalcontainer in de Saskiadwarsstraat was vaker kapot of vol. En ik heb dat ook regelmatig gemeld bij de gemeente. Maar dat hielp niet echt." Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 december 2016

