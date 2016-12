Regio dinsdag, 13 december 2016

Mbo-opleidingen in Fryslân scoren maar matig Leeuwarden - Het Friese middelbaar beroepsonderwijs (mbo) scoort landelijk gezien onder het gemiddelde. Dat blijkt uit de Keuzegids Mbo 2017 die vandaag wordt gepresenteerd. Met een achtste plaats op de ranglijst van beste regionale opleidingscentra scoort ROC Nova College in Harlingen het best. Van de 42 roc´s in Nederland staat ROC de Friese Poort op de 25e plaats en het Friesland College op plek 28. Bij de twaalf agrarische opleidingscentra (aoc´s) bezet het Nordwincollege de elfde plaats. Vooral kleinere roc´s blijken het goed te doen, meldt de gids. Zowel de nummer één, het christelijke Hoornbeeckcollege in Kampen en Apeldoorn, als nummer twee, het Menso Alting in Groningen, zijn kleinere scholen. Volgens de samenstellers van de Keuzegids kijken mbo-leerlingen bij de keuze van hun school te weinig naar de kans op een baan. Ook de scholen wijzen daar vaak niet op. De opleiding Wegenbouw en Infrastructuur is een voorbeeld van een vakgebied met goed baanperspectief dat te weinig in beeld is bij scholieren. 93 procent van de gediplomeerden heeft na de opleiding betaald werk. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 december 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties