Vriezer vol hondenkadavers in Holwerd

Holwerd - In een vriezer in een loods in Holwerd heeft de politie gisteren 23 dode honden en vier dode konijnen gevonden. Dat gebeurde in een onderzoek naar een twintigjarige man uit Drachten die dezelfde dag is opgepakt wegens illegale puppyhandel. In de loods aan de Grândyk trof de politie ook negen nog levende pups en zestien volwassen honden aan. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres.

Districtsinspecteur Ed Webers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming geeft ter plaatse de waarschuwing af dat schijn vaak bedriegt. Het lijkt zo mooi: een puppy voor relatief weinig geld en direct af te halen. Geen gedoe met screening door de fokker of wat dan ook. Betalen, hondje mee, iedereen blij. ,,Maar zo´n scenario is per definitie verdacht", zegt Webers.

Bij de bedrijfsloods staat 'Puppy´s op een bord aan de buitengevel. De politie heeft hier net de kadavers van de 23 honden en vier dode konijnen gevonden. In de loods waren al eerder 25 levende, maar ernstig verwaarloosde honden aangetroffen.

Bij binnenkomst in de loods zijn drie boxen te zien, netjes genoeg voor een hond om even te wachten op een nieuw baasje. Daarbij een keurig keukentje met koffiezetapparaat en zitje. Het ziet er best redelijk uit.

Het blijkt allemaal schijn. Dat laat Ron Reinds van de politie Noord-Nederland zien. Hij opent de deur naar het achtergedeelte van de loods, daar waar klanten nooit komen. Een haast ondraaglijke ammoniakgeur komt je tegemoet. Ernstig vervuilde hokken en benches, kwijnende honden die in hun eigen uitwerpselen liggen. Het is er bovendien ijskoud. Drie jonge labradors, normaliter toch levendige beesten, liggen lamlendig ineen gekruld tegen elkaar, om maar een beetje warm te blijven.

