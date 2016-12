Economie dinsdag, 13 december 2016

Ondernemers bijspijkeren in digitale vaardigheden Leeuwarden - Ongeveer negenhonderd ondernemers en ondernemers in spe scholen zich in Leeuwarden bij in digitale vaardigheden. Met workshops en één-op-één-gesprekken, gisteren en vandaag, willen ze de groeikansen aangrijpen die het internet hen biedt. Na verschillende edities in andere grote steden in Nederland houdt Google Nederland, in samenwerking met kredietverstrekker Qredits en de gemeente Leeuwarden, nu ook in Fryslân de zogenoemde Digitale Werkplaats. ,,De kansen om online je bedrijf te presenteren en daarmee geld te verdienen stijgen alleen maar. Nu al zijn er wereldwijd 2,5 miljard mensen verbonden met het internet. Dat biedt ondernemers veel kansen", zegt Boukje Taphoorn van Google. ,,Of het nu gaat om e-mailmarketing, het vergroten van je naamsbekendheid of handel via internet, de tijden veranderen snel. Het is nog niet zo lang geleden dat veel mensen hun vakantie boekten door een gesprek te hebben met een reisbureau. Nu kun je dat tussen de bedrijven door doen via je mobiele telefoon." Volgens burgemeester Ferd Crone die gisteren het tweedaagse evenement opende, biedt het internet ook voor de Friese bedrijven veel kansen. ,,Vooral voor het mkb en de eenpitters daar tussen. Van de 51.000 mkb-bedrijven is twee derde eenpitter. Digitale vaardigheden kunnen je een eind op weg helpen", aldus Crone. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 december 2016

