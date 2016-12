Sport zaterdag, 10 december 2016

VC Sneek lanceert Steenbergen in nationale topper

Sneek - VC Sneek lanceert vanavond in de eredivisietopper tegen Sliedrecht Sport de 210-voudig international Quinta Steenbergen. De 31-jarige midblokkeerster trainde al een zevental weken mee bij de regerend landskampioen, maar heeft nu besloten om ook voor het team van coach Petra Groenland te gaan spelen. ,,Het gaat hartstikke goed met Sneek en ik had zoiets van: wat moet ik daar? Maar iedereen wil het heel graag."

Bert Kalteren

In eerste instantie stapte Steenbergen - die vorig seizoen in Tsjechiė met Prostejov kampioen werd en na de Olympische Spelen in Rio uitgebreid op vakantie ging - eind oktober bij Sneek in om fit te blijven. ,,Het is na de nodige jaartjes in het buitenland fijn om terug te zijn in Nederland. Ik vind Sneek een sympathieke club en dat ze het erg goed doet met dit nieuwe team. Het lijkt me mooi om te kijken hoe lastig we het Sliedrecht Sport en Set-Up “65 kunnen maken in de play-offs."

Bovendien is Steenbergen topfit en dat wil ze na zes jaar in het buitenland ook graag weer eens in de Nederlandse competitie laten zien. ,,Ik voel me fit en ben lekker op niveau. Dus hebben we besloten om niet alleen maar te trainen, maar ook te gaan spelen", vertelt de in Schagen woonachtige Steenbergen, die in principe het seizoen afmaakt bij Sneek. ,,Er zitten wel wat mitsen en maren aan vast, maar dat heb ik goed met de club en Groenland besproken."

De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Reacties: