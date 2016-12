Regio zaterdag, 10 december 2016

Nieuwe verbindingen, een nieuw transferium en nieuwe bustijden Leeuwarden - Bussen van Qbuzz reden tot nog toe in Zuidoost-Fryslân, maar vervoersbedrijf Arriva neemt de lijnen over. Arriva heeft tot 2020 het hele busvervoer in Fryslân in handen. Op een flink aantal lijnen zijn vertrektijden van bussen iets aangepast, om beter aan te sluiten op een andere bus of trein. Nieuw is onder andere de directe verbinding van Drachten naar Dokkum. Deze bus - lijn 55 - rijdt op werkdagen één keer per uur en stopt ook in Feanwâlden en Damwâld. De oude buslijn Leeuwarden-Dokkum-Lauwersoog wordt vervangen door twee nieuwe (155 en 355), die over de Sintrale As rijden. Op de lijnen Leeuwarden-Drachten, Drachten-Heerenveen en Drachten-Oosterwolde komen extra ritten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 december

