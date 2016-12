Regio zaterdag, 10 december 2016

Bolsward wil alle sportclubs op één plek Bolsward - Sportpark Het Bolwerk in Bolsward staat mogelijk een grote verbouwing te wachten. Er zijn in de stad plannen om bijna alle sportverenigingen, goed voor zo´n drieduizend sporters, in de stad samen te brengen op het nieuwe multifunctionele complex Sporthart Bolsward. Zo´n anderhalf jaar geleden kwam een aantal inwoners met een plan voor een nieuwe sporthal in de stad, met ruimte voor meerdere sportclubs. Die verenigingen zitten nu verspreid over de stad, in vaak verouderde of te kleine panden. ,,Veel verenigingen gaven aan meer ruimte te willen", vertelt mede-initiatiefnemer Sjacco Miedema. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 december

