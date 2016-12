Regio zaterdag, 10 december 2016

Geen opvangplek voor gewonde vogels Ureterp - Voor lichtgewonde of verzwakte vogels is er op dit moment geen opvangmogelijkheid meer in Fryslân. Ze worden aan hun lot overgelaten. Opvanglocaties willen het risico niet nemen een dier met de besmettelijke vogelgriep H5N8 op te nemen en zo het virus te verspreiden. ,,De opvangen zeggen allemaal ´nee´ tegen nieuwe vogels. We mogen er niet meer op rijden", zegt Jordy ter Horst, medewerker van de Dierenambulance Zuid-Oost Friesland. ,,Gewonde vogeltjes laten we nu dus liggen en als ze erg gewond zijn laten we een dierenarts komen om ze te laten inslapen. Dat gaat erg tegen onze natuur in, maar we kunnen er nergens mee terecht." De afgelopen dagen werden in Fryslân zeshonderd dode watervogels gevonden en geruimd. Het gaat vooral om eenden. Zoekteams van Wetterskip Fryslân, gemeenten en It Fryske Gea werden gisteren uitgebreid om delen van de provincie uit te kammen. Voorlopig is de besmettelijke vogelgriep nog niet bij Friese pluimveehouders vastgesteld. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 december

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties