Sport zaterdag, 10 december 2016

Das heeft nog iets meer tijd voor echte topvorm nodig

Jéééj, dat vind ik leuk!" Anice Das lacht, staand in de catacomben van Thialf. De 30-jarige ´import-Friezin´ met Indiase roots heeft op de 500 meter een paar minuten eerder voor de eerste Nederlandse World Cup-podiumplaats in het vernieuwde Heerenveense ijsstadion gezorgd. In de B-divisie weliswaar. Maar ach, het blijft bijzonder, zo zegt Das. ,,Of er ook een prijsje aan vast zit, weet ik eigenlijk niet. Ik hoop het wel."

Lars Goerres

Het liefst had de uit Mumbay afkomstige sprintster deze vrijdagmiddag haar eerste wedstrijd in het verbouwde Thialf in de A-divisie geschaatst, maar mindere prestaties bij de World Cups in Azië en een fikse verkoudheid bepaalden anders. ,,In Nagano reed ik niet hard genoeg om de volgende keer weer in de A-divisie te mogen starten", zegt Das. ,,Ik had mijn plek vorige week in Astana terug moeten verdienen. Maar samen met mijn coach besloot ik dat het beter was om wat rust te nemen, die World Cup over te slaan en in plaats daarvan een pittig trainingsblok in te lassen."

En dus klinkt het startschot voor Das en haar acht jaar jongere Japanse tegenstandster Saori Toi in een nagenoeg leeg Thialf. Das komt tot 39,22. Genoeg voor de derde plaats in de B-divisie, maar voor volle tevredenheid zorgt de race niet. ,,Het voelde niet slecht aan, maar ik zat niet diep genoeg in mijn kniehoeken", luidt na afloop de analyse. ,,Daar schortte het vandaag aan. Ik had liever wat sneller gereden. Maar het is oké. Ik heb met de teamsprint en de 1000 meter nog twee kansen dit weekeinde. Daarin moet ik dan maar laten zien dat er meer in zit."

