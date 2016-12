Regio zaterdag, 10 december 2016

Kringloop sluit met biogasbel in Heerenveen Heerenveen - Er hangt een organische geur op het mistige ecostation De Wierde in Heerenveen, tegen Oudehaske aan. Een indringende afvalgeur, maar niet per se hinderlijk. Vanuit de mist doemt een gigantische ballon op: een twintig meter hoge grijze bal van zacht kunststof. Deze ballon zit vol biogas, die in hoge cilindrische tanks wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit en dan groengas heet. Het lijkt wel een zitbal uit de fysiotherapiepraktijk. Hij lijkt ook van hetzelfde spul gemaakt. Rubberachtige kunststof, je kunt hem met je hand een beetje indrukken. Op een filmpje van de timelapse (in een paar minuten zie je de hele biogasinstallatie vanuit het niets opgebouwd worden) is te zien dat hij letterlijk is opgeblazen. Fascinerend, zo´n enorme biogasbel, maar daar gaat het vandaag niet over. Op deze grijzige vrijdagmiddag verklaart Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos de Bourbon de Parme, duurzaamheidsambassadeur namens de koninklijke familie, de grootste groengasinstallatie van de Lage Landen voor geopend - sommigen zeggen zelfs van Europa. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 10 december

