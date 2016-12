Economie zaterdag, 10 december 2016

Friese arbeidsmarkt voor mboŽers een stuk verbeterd Leeuwarden - MboŽers kunnen landelijk weer kiezen uit meer vacatures. Daarmee is ook de nieuwe instroom in de WW voor deze groep fors verkleind. In Fryslân vindt het aantrekken van de arbeidsmarkt in een nog hoger tempo plaats. Dat blijkt uit het rapport Basiscijfers Jeugd van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en UWV. Tussen maart en augustus steeg het aantal Friese mbo-vacatures met 24 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2015. Alleen in de regio Noordoost-Brabant steeg het aantal banen harder. Landelijk ontstonden er 207.600 vacatures voor mboŽers, een stijging van 9 procent. Het aantal Friese jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvroeg, daalde met 21 procent. In heel Nederland vroegen 15 procent minder jongeren een uitkering aan. Vooral in de beroepsgroep ŽGastvrijheidŽ namen de Friese vacatures toe. Wie nu start met een mbo-opleiding heeft een goed baanperspectief als hij of zij kiest voor de richting verkoper, verzorgende individuele gezondheidszorg en verpleegkundige.

