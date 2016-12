Sport vrijdag, 9 december 2016

Thialf en Boomsma maken zich op voor nieuw hoofdstuk

Heerenveen - Natuurlijk, er zijn de afgelopen weken al meerdere wedstrijden in het vernieuwde Thialf verreden, maar vandaag begint de Heerenveense ijspaleis pas echt aan een nieuw hoofdstuk. Met de vierde wedstrijd in de wereldbekercyclus komt de internationale schaatstop naar Fryslân. ,,En dus zijn alle ogen op ons gericht", weet de Lemster ijsmeester Beert Boomsma. ,,Of ik zenuwachtig ben? Nee, niet echt eigenlijk. Alleen wat gezonde spanning. Heus niet alles zal meteen perfect gaan, maar ik heb wel het gevoel dat we het meeste goed op de rit hebben."

Lars Goerres

De vierde wereldbeker van het seizoen is de eerste in een reeks van belangrijke wedstrijden die de komende anderhalve maand in Thialf plaatshebben. Tussen Kerst en oud en nieuw (28-30 december) strijden Nederlands beste schaatsers er om de nationale afstand- en sprinttitels, terwijl een week later de Europese allround- en sprintkampioenschappen op het programma staan. ,,Een druk schema om mee te beginnen", beseft Boomsma. ,,Maar dat is helemaal niet erg. De wereldbeker is de nulmeting. We gaan ons uiterste best doen en na afloop door middel van een evaluatie kijken wat goed ging en wat beter kan. Dat nemen we mee in de voorbereiding op de toernooien die daarna volgen."

Vol zal het stadion, waar ruim tienduizend toeschouwers in kunnen, dit weekeinde nog niet zitten (,,Ik hoor aantallen tussen de 5000 en 5500"), maar voor de NK’s en EK’s wordt een nagenoeg uitverkocht huis verwacht. Zeker omdat Sven Kramer, die dit weekeinde nog afwezig is, er dan weer bij is.

Dat de achtvoudig wereld- en Europees kampioen allround bij de eerste internationale krachtmeting in het 'nieuwe’ Thialf verstek laat gaan, vindt Boomsma - vooral voor de fans - jammer. ,,Maar ook niet meer dan dat. Het is Svens ...

