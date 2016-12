Sport vrijdag, 9 december 2016

De Jong vervolgt trainerscarrière bij De Graafschap Doetinchem - Henk de Jong wordt de nieuwe trainer van De Graafschap. De 52-jarige Drachtster tekent een contract voor anderhalf jaar. Hij volgt in Doetinchem op 1 januari 2017 de afgelopen zondag ontslagen Jan Vreman op, zo maakte de huidige nummer zestien van de eerste divisie gistermiddag bekend. En dus keert De Jong terug op het veld, nadat hij afgelopen zomer trainingspak voor driedelig kostuum verruilde en bij FC Groningen als accountmanager aan de slag ging. ,,De familie De Jong is ontzettend trots", zo liet de voormalig trainer van onder andere Sneek Wit Zwart (1997-1999 en 2002-2005), Harkemase Boys (2007-2010) en SC Cambuur (2014-2016) in een reactie weten. ,,De Graafschap is een geweldige club om voor te werken en stond daarom hoog op mijn verlanglijstje. De club wordt in het hele land gevolgd vanwege die unieke sfeer en de grote en fanatieke achterban. Ik heb er erg veel zin in en kan niet wachten om aan de slag te gaan. We gaan er nog iets van maken dit seizoen." Begin dit jaar legde De Jong zijn functie als coach van Cambuur vanwege tegenvallende resultaten neer. Na een paar maanden van bezinning ging hij, ondanks enkele .... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

