Van Groningen naar Wageningen: niets is beslist Groningen - De eerste etappe van de WK-match tussen Roel Boomstra en Jan Groenendijk is na vier partijen ten einde gekomen. Speelstad Groningen, de thuisstad van Boomstra, bracht zeker het gewenste spektakel. Al in de eerste ronde viel er een beslissing te noteren, Boomstra zette na een sterke opening, waarin hij een centrumaanval aanging, Groenendijk positioneel opzij. Vooral de van tevoren genoemde tijdnood van Groenendijk speelde hierbij een rol. Daarmee leek de eerste wedstrijd een kopie van het onderlinge treffen tijdens het wereldkampioen van 2015 in Emmen, waarin Boomstra ook vanaf de opening Groenendijk in moeilijkheden bracht en de oplossing door Groenendijk niet gevonden werd. Ook toen had Boomstra groot tijdvoordeel. De tweede ronde was een ware verrassing. Waarschijnlijk hadden velen een herstelremise verwacht, maar Groenendijk liet zich zien en ging vol voor de winst. Grote risico’s werden hierbij aangegaan en een spectaculaire omsingeling van het centrum van Boomstra werd ingezet. Boomstra wist geen goed verzet tegen deze omsingeling te vinden en kwam op de rand van de afgrond te staan. Groenendijk 'vergat’ evenwel het laatste duwtje te geven, waardoor de partij in remise verzandde. In de derde ronde kozen de spelers een totaal ander speltype. Eindelijk kwam het klassieke speltype op het bord, waarbij Groenendijk het voordeel had van minder gevorderde schijven (tempoachterstand) indien het gesloten klassiek zou worden. Boomstra zag dit ook en probeerde de stelling van ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

