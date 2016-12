Sport donderdag, 8 december 2016

Aris Leeuwarden is Rotterdam de baas Rotterdam - De basketballers van Aris Leeuwarden hebben gisteravond de uitwedstrijd tegen Forward Lease Rotterdam eenvoudig met 77-100 gewonnen. Halverwege de wedstrijd was het verschil tussen beide ploegen al twaalf punten (40-52) in het voordeel van de Leeuwarders. Even had Rotterdam na rust hoop dat het nog terug kon komen in de wedstrijd, maar het verschil liep uiteindelijk op tot 23 punten. Daarmee achterhaalde Aris de Rotterdammers op de ranglijst.

