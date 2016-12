Regio donderdag, 8 december 2016

Gedichten voordragen onder de douche voor het FeRstival Heerenveen Gean mar even yn de Mountain Pose stean", zegt Froukje Bekius tegen Mare van der Heide, Famke Deelstra, Sylke Bik en Klaske Stilma. De docente Nederlands wendt zich zelfs tot yoga om haar leerlingen goed voor te bereiden op de finale van het FeRstival. De meiden staan rechtop naast elkaar. ,,Dit is in krftige hlding wrby’st goed troch de bk sykhellest." s Bekius wijst hen op het belang om een gedicht zelfverzekerd en duidelijk voor te dragen. ,,Mar teinliks dogge sy it belangrykste wurk." Nadat ze in november door de voorrondes kwamen hebben de leerlingen een gedicht uitgekozen voor de finale. Inmiddels kennen ze het uit het hoofd. ,,As ik even de kns krij sis ik it gedicht op", vertelt Famke (12) uit klas 1 van het vwo. ,,Ik gean der sels mei troch wannear’t ik nder de ds stean." Ze draagt zaterdag het gedicht Oars voor van Jurjen van der Meer. ,,Dat giet deroer dat je oars binne. Dat spruts my wol oan. Ik fyn it moai ast gewoan dysels wze kinst." Haar klasgenoot Mare (12) heeft voor Fuotbalfamke van Sigrid Kingma gekozen. ,,Ik fuotbalje sels ek en hie sa it fuortbalfamke t it gedicht wze kinnen." Bekius stimuleerde de leerlingen om een gedicht uit te kiezen dat bij hen past om het zo geloofwaardig mogelijk te kunnen overbrengen. Lees de hele reportage in de papieren krant van 8 december 2016

