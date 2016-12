Regio donderdag, 8 december 2016

Met 5G-internet kom je er niet op het platteland Leeuwarden - Supersnel draadloos internet is geen oplossing voor huishoudens die nu geen toegang hebben tot het glasvezelnet. Dat zegt Jaap Bosma van coöperatie De Fryske Marren op Glas. Ook de provincie Fryslân ziet het zogenaamde 5G-netwerk niet als alternatief voor de aanleg van glasvezel op het platteland, waar zo’n 25.000 Friese huishoudens geen goede verbinding met het internet hebben. Gisteren maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken bekend dat de toegang tot snel draadloos internet een basisbehoefte is, net als bijvoorbeeld gas, licht en water. Kamp wil dat Nederland in 2020 een dekkend 5G-netwerk heeft en maakt daar nu plannen voor. Tegelijkertijd worstelt de provincie Fryslân met de aanleg van glasvezel op het platteland - de provincie is al toe aan het vierde plan en als alles meezit wordt eind volgend jaar pas de eerste schop in de grond gezet om de zogenaamde 'witte gebieden’ aan te sluiten. ,,De plannen en ambities van Kamp met 5G zijn voor de provincie geen reden om een andere koers te varen", zegt Harco Zwaan van de provincie Fryslân. ,,We zijn verheugd dat er door het kabinet geanticipeerd wordt op de vraag naar meer bandbreedte, maar draadloos is geen vervanger voor glasvezel." ,,Als je kijkt naar betrouwbaarheid, naar duurzaamheid en de grondstoffen die nodig zijn, dan is glasvezel een veel betere oplossing dan 5G", vindt Jaap Bosma. Niet alleen zijn de databundels die nu voor 4G te koop zijn duur en onvoldoende voor het gebruik in een gezin of bedrijf, ook vreet draadloos internet stroom. ,,Kijk maar eens hoe snel je accu van je mobiel leeg is door internetgebruik, dat gaat heel snel en dat blijft zo." Kamp ziet 5G als onmisbaar, en daar is Bosma het mee eens. ,,Maar dan gaat het wel om toepassingen voor onderweg, voor buiten. Glasvezel is meer dan alleen internet, stel je eens voor dat een gezin tegelijkertijd surft, tv kijkt en belt via 5G, dan kost dat enorm veel data." Bosma is daarnaast sceptisch als het gaat om de dekking. ,,Nu is de dekking in Fryslân voor draadloos nog lang niet optimaal." Het ministerie van Economische Zaken stelt dat er landelijk een dekking is van 99 procent. Dat Kamp in zijn nota over draadloos internet spreekt van een basisbehoefte, betekent overigens niet dat draadloos internet gezien kan worden als een nuts-voorziening (waarvoor de overheid moet betalen), legt een woordvoerder van Economische Zaken uit. ,,De minister bedoelt daarmee dat het heel belangrijk is en dat we daarom streven naar een zo goed mogelijke dekking over het hele land."

