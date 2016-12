Regio donderdag, 8 december 2016

Sluiting dreigt voor zwembad Buitenpost Personeel van zwembad De Kpe in Buitenpost vreest dat het zwembad per 1 januari dicht moet. Het bestuur moest uiterlijk 1 december een goedgekeurd zwembadplan overhandigen. De gemeente heeft de plannen maandag echter (opnieuw) afgekeurd. Wethouder Jouke Spoelstra heeft wegens het uitblijven van een deugdelijk toekomstplan gedreigd de subsidie over 2016 terug te vorderen en de subsidie voor 2017 en 2018 niet toe te kennen. De dertien werknemers garanderen dat het zwembad tot Kerst openblijft, maar zijn bang dat ze daarna op straat staan. Het bestuur, waarmee het personeel gebrouilleerd is, vreest ook sluiting van het zwembad. Lammert Baas, een van de twee bestuursleden, zegt ,,flabbergasted te zijn over de houding van de gemeente. Baas erkent dat de huidige exploitatie is gekoppeld aan het toekomstplan, maar vindt ook dat er speelruimte moet zijn. Volgens hem is het oorspronkelijke multifunctionele plan voor een 25 meterbad met sportcentrum, kinderopvang en fysiotherapie niet haalbaar. ,,En wy wolle gjin fiergesichten, mar in realistyk plan dellizze." Ook vindt hij het onbegrijpelijk dat Achtkarspelen wl 85.000 euro per jaar besteedt aan het openluchtzwembad De Wettervlecke in Surhuisterveen en niet meer wil investeren in De Kpe. ,,Dat oare bad is mar 4,5 moanne iepen. At hja jild krije, dan moatte wy dochs op syn minst itselde krije." Volgens Baas waren de raadsfracties eerder dit jaar positiever hierover. Spoelstra stelt dat het bestuur de afspraak in 2014 zelf heeft gemaakt en dat de gemeente niets met de exploitatie van het zwembad te maken heeft. Destijds besloot Achtkarspelen nog een miljoen euro in De Kpe te steken. Naast een jaarlijkse bijdrage tot 2018 van 167.000 euro heeft de gemeente ook de schulden van het zwembad op zich genomen en daarmee zou de kous af zijn. Volgens Baas heeft het zwembad nog nooit zo goed gedraaid. Vijfhonderd kinderen krijgen zwemles in het Buitenposter bad. De gemeentelijke subsidie is in de afgelopen drie jaar niet volledig opgesoupeerd. Dit jaar had De Kpe 70.000 euro. Het bestuur wil de rest steken in de vernieuwing. Spoelstra wil het geld echter terug nu de afspraken voor een nieuw multifunctioneel zwembad zonder gemeentelijke bijdrage niet wordt gehaald. Vandaag wordt de situatie besproken in de gemeenteraad. Verschillende fracties hebben vragen gesteld over de situatie, die nog wordt bemoeilijkt door de strubbelingen tussen het bestuur en het personeel. Meer hierover in de papieren krant van 8 december 2016

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties