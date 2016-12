Economie donderdag, 8 december 2016

Bodem valt weg onder noodplan fosfaatreductie

Heerenveen - Drie van de dertien leden van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) nemen afstand van het maatregelpakket fosfaatreductie voor 2017. Eerder lieten DOC Kaas en kaasmakerij Henri Willig, met vestiging in Heerenveen, al weten het plan niet meer te steunen. Nu heeft ook A-ware zich teruggetrokken.

De zuivelsector kwam met het noodplan om het mestoverschot komend jaar terug te dringen tot onder het plafond dat met de Europese Commissie is afgesproken. De mest-hoeveelheid steeg te veel het afgelopen jaar. Het plan van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) om dat via een fosfaatrechtenstelsel aan te pakken, stuitte op bezwaren in Brussel. De Europese Commissie zag in het 'gratis’ toekennen van fosfaatrechten aan melkveehouders een vorm van staatssteun. Van Dam stelde de invoering van het stelsel daarop een jaar uit tot 1 januari 2018. Vervolgens nam de sector het stokje over, ook om de derogatie te behouden.

DOC Kaas, Henri Willig en A-ware, met kaasfabriek in Heerenveen, zien geen 'solide juridische basis’ voor de maatregelen. In het principeakkoord moest een verplichte melkgeldregeling en vrijwillige reductie van grondvee-eenheden (GVE) komen, meldde FrieslandCampina vorige week bij een update over de onderhandelingen. Het drietal zuivelbedrijven vindt het volstrekt onduidelijk of er een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) vanuit Den Haag komt en waar deze dan betrekking op heeft. 'Zo is nog volstrekt onduidelijk hoe wordt omgegaan met knelgevallen en bij wie de aansprakelijkheid voor mogelijke claims ligt’, schrijven de drie uitstappers in een verklaring. De zuivelbedrijven willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor claims van melkveehouders die hun korting aanvechten.

Ook zou het voorgenomen pakket maatregelen te complex zijn. 'Het is onvoldoende duidelijk of het harde maatregelenpakket voor 2017 er daadwerkelijk toe leidt dat de derogatie in 2017 en voor de periode 2018-2022 wordt behouden’, aldus DOC, Henri Willig en A-ware. Ze vinden behoud van de derogatie wel van groot belang en blijven bereid hun verantwoordelijkheid te nemen.

Red de biokoe

Het fosfaatrechtenstelsel met invoering per 2018 werd dinsdag in de Kamer aangenomen. Grondgebonden bedrijven worden daarin ontzien bij de reductie van de veestapel. Voor biologische melkveebedrijven is geen uitzondering gemaakt. Bioboeren gaan daarom door met de petitie Red de biokoe, die inmiddels 15.600 handtekeningen heeft. Ze hopen alsnog te worden ontzien via de knelgevallenregeling.

