Sport maandag, 5 december 2016

Moeizame zege Sneek in vijf sets bij laagvlieger Peelpush

Meijel - De volleybalsters van VC Sneek hebben in de aanloop naar het treffen met koploper Sliedrecht Sport een moeizame zege behaald bij laagvlieger Peelpush. In sporthal De K÷rref in het Limburgse Meijel had de formatie van trainercoach Petra Groenland en assistent Bert Brands na een 0-2 voorsprong uiteindelijk vijf sets nodig om de winst met 2-3 (18-25, 13-25, 25-22, 25-16 en 10-15) in de wacht te slepen.

,,Het is een opluchting dat je nog met 3-2 wint, want daar gaat het uiteindelijk om. Maar het was zo mooi geweest als het 3-0 was geworden", vond Brands. ,,Je wint; dat is het belangrijkste. Maar de manier waarop is een ander verhaal." In de eerste twee sets was er geen vuiltje aan de lucht bij Sneek, dat zonder goed te spelen eenvoudig op voorsprong kwam. De eerste set werd gedecideerd met 18-25 binnengehaald en in het tweede bedrijf had het op de voorlaatste plaats staande Peelpush nog minder te vertellen.

Maar in de derde set veranderde alles. ,,Het omslagpunt kwam volledig voor rekening van Peelpush. Ze gingen volle bak serveren en kregen vleugels. Wij hadden het moeilijk en konden de pass niet meer brengen en dan wordt het een lastig verhaal", signaleerde ook Brands. Maar in de tie break slaagde VC Sneek er alsnog in het tij te keren. ,,De meiden kwam wat tot rust en tot het besef om zelf weer goed te gaan serveren. Dan ligt de pass er weer en dan kunnen we weer ons favoriete spelletje spelen."

Daarmee handhaafde VC Sneek zich op de tweede plaats en speelt zaterdag de topper tegen Sliedrecht.

