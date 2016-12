Sport maandag, 5 december 2016

Aris houdt Zwolle in het vizier, maar toeslaan lukt niet Leeuwarden - De basketballers van Aris Leeuwarden leden zaterdag tegen Zwolle de derde opeenvolgende nederlaag (79-87). Opnieuw bleef de tegenstander lang in het zicht, maar op het moment dat Aris dichterbij kwam, liepen de bezoekers weer uit. Zo werd het een frustrerende avond voor de Leeuwarders, die op een voorlaatste plek staan in de eredivisie met drie zeges in tien wedstrijden. ,,We hadden er allemaal wat meer van verwacht", treurde trainer Klaas Stoppels. ,,Maar we weten ook dat Zwolle een moeilijke ploeg is met veel ervaren jongens. Daar moeten we ons tegen wapenen, maar dat doen we te weinig. Als je afspraken niet nakomt, dan wordt het lastig." De trainer doelt niet alleen op fouten aan de bal, maar ook zonder bal. ,,Het gaat ook om slimmigheidjes. we geven aan dat je een meter van Nick Oudendag af moet staan. Hij is groot en sterk onder de basket en als hij een arm in zijn rug voelt, draait hij meteen om je heen. Als je dat dan twintig keer herhaalt en het gaat nog steeds fout, dan is dat niet goed." Hoofdschuddend en met de handen op het achterhoofd zocht Craig Osaikhwuwuomwan de kleedkamer op na de laatste zoemer. ,,We zijn zo dichtbij elke keer, maar weer lukt het niet. Dat is ontzettend frustrerend." Osaikhwuwuomwan legt de ... De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad

