Regio maandag, 5 december 2016

Beleid Leeuwarden gekraakt Jirnsum - Stichting het Cuypersgenootschap maakt zich zorgen over de toekomst van de Mauritiuskerk in Jirnsum. De landelijke monumentenorganisatie keurt het monumentenbeleid van de gemeente Leeuwarden af. Het Cuypersgenootschap vreest dat het gebouw gesloopt wordt als er geen partij komt die de kerk wil herbestemmen. Afgelopen zaterdag stond in deze krant een artikel over de mogelijke sloopplannen. De kerk is in 1877 gebouwd, naar ontwerp van Jacob Nijdam, in neoromaans/neogotische stijl. Volgens de stichting heeft het gebouw grote cultuurhistorische waarde, 'door zijn krachtige architectuur, de rijke geschiedenis en het feit dat het kerkgebouw vrij gaaf behouden is’. Volgens de stichting is de bescherming van het cultureel erfgoed in het deel van de gemeente Leeuwarden dat tot 2014 bij de voormalige gemeente Boarnsterhim hoorde, onvoldoende. Volgens de monumentenorganisatie ontbreekt in dat gebied een gemeentelijke monumentenlijst. De organisatie roept de gemeente op om haar monumentenbeleid verder uit te bouwen. De stichting benadrukt wel dat een goede oplossing voor het gebruik van de kerk nog belangrijker is dan bescherming door de gemeente. De stichting wil zelf een bijdrage leveren aan het behoud. Bij sloop verliest Fryslân volgens de stichting bijzonder erfgoed.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties