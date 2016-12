Regio maandag, 5 december 2016

Onenigheid over zwembad in Buitenpost Buitenpost - Het personeel van zwembad De Kpe in Buitenpost heeft het vertrouwen in Stichting Sportcentrum 8karspelen opgezegd. Het personeel vindt de communicatie naar hen toe ondermaats, en vindt dat afspraken geschonden zijn. Het bestuur is niet van plan af te treden. Stichting Sportcentrum 8karspelen zet zich in voor een nieuw zwembad in Buitenpost, als vervanger van het verouderde zwembad De Kpe. Het bestuur stuurde vorige week een businessplan voor een nieuw bad naar de gemeente Achtkarspelen. Volgens het personeel zijn zij daar niet bij betrokken geweest, terwijl dat wel de afspraak was. Nienke de Bruin, woordvoerder van het personeel, zegt dat het personeel het nieuwe plan nog niet heeft ingezien. ,,Maar we hebben een eerdere versie gezien, die de gemeente drie weken geleden heeft afgekeurd. Daarin stond dat het geen multifunctionele accommodatie wordt, maar alleen een zwembad. Dat is tegen de afspraken. Ook is er afsproken dat er geen gemeentelijke subsidie wordt aangevraagd, en in het nieuwe plan gebeurt dat wel." Het personeel hoopt dat de gemeente Achtkarspelen ingrijpt. Ook Dietha Paauw, manager van het zwembad, heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd en stopt per 1 januari. Zij heeft zich verder als eigenaar van Bewegingscentrum Switte teruggetrokken als strategisch partner van het zwembad. De intentieovereenkomst tussen het Bewegingscentrum en de stichting is ook door haar beindigd. Lammert Baas, voorzitter van het bestuur, claimt dat hij het personeel op de hoogte heeft gehouden van de ontwikkelingen. ,,En het businessplan is het grote raamwerk. Bij de details, zoals arbeidsvoorwaarden, wordt het personeel nauwer betrokken. Maar zover zijn we nog niet." Baas stelt dat gemeentelijke subsidie nodig is om het personeel te behouden. Gesprekken Baas laat weten niet van plan zijn om af te treden. Hij wil deze week in gesprek met het personeel. Het bestuur wordt momenteel gevormd door Baas en Jack Horving. Eerder dit jaar stapten bestuursleden Jan Willem Sietsma en Bothilde Buma op na onenigheid over de plannen voor het nieuwe bad. Volgens Baas zijn er recent twee nieuwe bestuursleden bijgekomen, en lopen gesprekken met nog enkele kandidaten. De Bruin laat namens het personeel weten niet in gesprek te willen met het bestuur. In 2014 dreigde een sluiting voor De Kpe, nadat de gemeentelijke bijdrage werd verkleind. De sluiting werd afgewend nadat Stichting Sportcentrum 8karspelen de exploitatie op zich nam.

