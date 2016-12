Regio maandag, 5 december 2016

Verbetering kanaal naar Drachten onzeker Drachten - Het lijkt erop dat de provincie Fryslân een streep trekt door de verbetering van de vaarroute voor vrachtschepen naar Drachten. Dit heeft gedeputeerde Sietske Poepjes in een overleg met de gemeente Smallingerland laten doorschemeren, blijkt uit een brief van wethouder Ron van der Leck aan de gemeenteraad. Het kanaalproject zou te duur zijn en te weinig opleveren. De gemeente legt zich er nog niet bij neer. De provincie en de gemeente zijn al jaren bezig met het project Vaarweg Drachten, waarbij de vaarroute van Drachten naar het Prinses Margrietkanaal geschikt wordt gemaakt voor schepen met een lengte van maximaal 110 meter en een laadvermogen tot 3000 ton. Op dit moment is de route geschikt voor schepen van de IV-klasse (lengte 85 meter, laadvermogen 1500 ton). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een economische analyse van vier mogelijke tracés: een opwaardering van de huidige route door natuurgebied De Alde Feanen, twee varianten voor een nieuw kanaal naar de Biggemar bij Grou en de aanleg van een nieuw kanaal langs de Wâldwei. De kosten variëren tussen 25 en 75 miljoen euro. Bij de economische analyse worden de kosten en baten van het project onderzocht. Van der Leck zegt desgevraagd dat Poepjes de voorlopige conclusie heeft getrokken dat het vaarwegproject economisch niet noodzakelijk is. ,,Ik ben daar niet blij mee en vind ook dat de analyse niet volledig is. Een aantal gegevens staat er niet correct in. Het gaat dan om economische getallen en gegevens over de samenwerking tussen Friese havens." In de brief aan de gemeenteraad schrijft Van der Leck dat hij 'met verbazing’ kennis heeft genomen van de zienswijze van de provincie. Van der Leck wil inhoudelijk niet verder op zijn bezwaren ingaan, omdat de analyse nog niet definitief is. Hij hoopt dat Poepjes op basis van zijn toevoegingen alsnog tot een andere conclusie komt. Jaarlijks varen zo’n twaalfhonderd vrachtschepen op en neer naar Drachten, onder meer naar bedrijven als Kijlstra Beton en Agrifirm. Wethouder Van der Leck zei vorig jaar nog dat zonder verbetering van de vaarroute zo’n zestienhonderd banen voor de regio op de tocht komen te staan.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties