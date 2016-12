Economie maandag, 5 december 2016

In het echt is het beter te vergelijken dan op plaatjes op internet

Surhuisterveen - Het aantal speelgoedwinkels daalt al jaren op rij. Toch weet een deel van de winkels met een eigen strategie te blijven bestaan. Nu vlak voor de viering van de verjaardag van Sinterklaas is het, tijdelijk, drukker.

,,Ik vind die met het blonde haar toch mooier." Esther Borger houdt de pop van prinses Elsa van de Disneyfilm Frozen naast die van de bruinharige prinses Anna. Samen met haar moeder Alie Renkema-Mozes slaat ze cadeautjes in bij de Intertoys in haar woonplaats Surhuisterveen. Niet voor sinterklaas, 'die zijn allemaal al ingeslagen’ maar voor de verjaardag van haar dochter die 8 december vier jaar hoopt te worden. Niet leuk zo’n verjaardag vlak na Sinterklaas, geeft ze toe, maar geboortes laten zich niet altijd even gemakkelijk plannen ,,Ze zou in maart worden geboren maar kwam veel te vroeg."

Vlak voor sinterklaas meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat het aantal speelgoedwinkels in Nederland de laatste acht jaar met een vijfde daalde van 1375 in 2008 naar 1100 dit jaar. Naween van de crisis in 2008 en de opkomst van het kopen via internet maken het de branche lastig.

Smoordruk is het aan het eind van de ochtend niet in de speelgoedwinkel. Maar de caissires hebben het te druk om de verslaggever te woord te staan. Eigenaar Joop Numan wordt er bijgehaald. Hij geeft toe dat het runnen van de winkel lastiger gaat dan een aantal jaren geleden. ,,Ik zal liegen als ik zeg dat we geen last hebben van internet. Maar we spelen er wel op in. In de winkel staat een computerscherm. Hebben we iets niet op voorraad dan kijken we gelijk met de klant of het besteld kan worden. Desgewenst wordt het bij de mensen thuisbezorgd. Van die internetaankopen gaat de winst wel naar onze winkel."

Verder moet vooral de persoonlijke aandacht het doen. Numan tikt een klant op de schouder. ,,Het pakketje staat al klaar hoor", meldt hij haar. Ook worden cadeautjes voor de klanten ingepakt en is er tijd voor een praatje.

Met klanten als Esther Borger en Alie Renkema is de middenstand in Surhuisterveen spekkoper. Moeder en dochter kiezen er bewust voor de inkopen te doen in het eigen dorp. Borger: ,,Een echte winkel heeft toch voordelen boven een webshop. Kijk maar naar die poppen, ik kan in het echt toch beter vergelijken wat ik mooier vind dan op een plaatje op internet."

