Sport zaterdag, 3 december 2016

Cambuur verslikt zich in Jong Ajax Leeuwarden - Cambuur is gisteravond tegen kostbaar puntenverlies aangelopen tegen Jong Ajax (1-3). De Leeuwarders zaten op rozen, maar een foute beslissing van arbiter Erwin Blank leidde alsnog een nederlaag in. Door Piet Jan Nauta Het was de wereld op zijn kop, want nadat Cambuur kort na rust op voorsprong kwam, leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van trainer Sipke Hulshoff. Maar nadat Jong Ajax scoorde uit een onterecht gegeven hoekschop, kantelde het duel binnen vijftig tellen. Een dure nederlaag voor Cambuur, dat een sterke reeks doorbroken zag worden. Onnodig. Het was natuurlijk de vraag met wat voor elftal de beloften van Ajax zouden langskomen in Leeuwarden. Maar gistermiddag werd al vrij snel duidelijk dat smaakmakers Abdelhak Nouri en Donny van de Beek met de A-selectie mee trainden en dus niet tegen Cambuur in actie zou komen. Ook Anwar el Ghazi, sinds zijn verbanning naar Jong Ajax door trainer Peter Bosz belangrijk voor de ploeg van oud-Cambuurtrainer Marcel Keizer, deed niet mee. En dus profiteerde Cambuur van de vage regelingen rondom de belofteteams in de eerste divisie. Want het elftal van Keizer bestond uit louter jonge spelers, met uitzondering van Tim Krul. De rest van het elftal dat gisteravond op het veld stond was nog A-junior was. Spelers die het niet gewend zijn om voor een vol stadion te spelen. En dus was het taak voor de mannen van Hulshoff om van meet af aan de druk op te voeren op een onervaren tegenstander. Dat deed Cambuur ook, zonder in het eerste kwartier tot mogelijkheden te komen. Cambuur deed dat met dezelfde elf als maandag tegen Telstar (3-0 wins). Alleen Jordy van Deelen ontbrak. Een enkelblessure hield hem aan de kant, waardoor Djavan Anderson zijn positie op de rechtsback innam. De rest van dit verhaal leest u vandaag in het Friesch Dagblad.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties